Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin Türkiye’de yerleştirme aldıkları üniversitelere, bizzat kendilerinin giderek kayıt yaptırmaları, 18 yaşından küçük adayların ise kayıt işlemi için üniversiteye velileriyle beraber gitmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden görülebileceği hatırlatılan açıklamada, sonuçlar doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylara, kayıt tarihleri ve işlemleri için üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak açıklamaları ve yönlendirmeleri takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adayların kayıt haklarını kaybedeceği de vurgulandı.

-Yurt başvurusu için izlenmesi gereken adımlar:

T.C.’deki devlet (Kredi ve Yurtlar Kurumu – KYK) yurtlarına başvurmak isteyen KKTC uyruklu öğrencilerin http://yobis.mebnet.net adresindeki "Başvurular" sekmesinde yer alan “Yurt Başvurusu” bölümünden yurt başvurularını yapabilecekleri belirtilen açıklamada, sonuçların ise KYK web sayfasından duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, yurt ödemelerinin https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapılacağı, KKTC uyruğu olmayıp sadece T.C. uyruğu olan öğrencilerin ise yurt başvurularını T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bireysel olarak yapacakları uyarısı yapıldı.

-Burs Başvurusu için yapılması gerekenler:

Öte yandan, burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin 14 Eylül-30 Ekim 2026 tarihlerinde (iki tarih de dahil) http://yobis.mebnet.net adresinden çevrimiçi olarak başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

-Sağlık Sigortası için gerekli belgeler

Açıklamada, anne veya babası KKTC Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı olan ve T.C.'de üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin; genel sağlık sigortasından faydalanabilmek için üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi'nden alacakları belge ile T.C. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmaları çağrısı yapıldı.

Anne veya babası Sosyal Sigortalar Kurumu’na kaydı olmayan öğrencilerin ise T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yine üç ay içerisinde başvurup sağlıkla ilgili sıkıntılarında kullanmak üzere Özel Sağlık Sigortası yaptırmalarının gerekliliği vurgulandı.

-Üniversiteye Kayıt için gerekli belgeler şunlar:

“Lise diplomasının aslı (Bazı üniversiteler ilgili daireden onaylanmış fotokopisini de kabul etmektedir. İlgili üniversiteden teyit edilmesi gerekmektedir.), 2026-YKS Yerleştirme Belgesi (YTB veya üniversitelerin yabancı uyruklu kontenjanı ile yerleşme alan öğrenciler için üniversiteye kabul mektubu), Emniyet Müdürlüğünden alınacak sabıka kayıt belgesi (karakter belgesi), mahalle muhtarından alınacak ikametgah belgesi, 6 adet vesikalık fotoğraf (üniversiteye göre değişebilmektedir.), T.C. kimliği olmayan KKTC vatandaşları için KKTC pasaportunun İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı fotokopisi (üniversitelerin yabancı uyruklu kontenjanı ile yerleşme alan öğrenciler için, ilgili ülke pasaportunun fotokopisi), KKTC kimlik kartının İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı fotokopisi, devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu (tıp, diş hekimliği vb. sağlıkla ilgili bir bölüme kayıt yaptıracak öğrenciler için sağlık kurulu raporu gerekmektedir).”

Açıklamada,belirtilen belgelerin her üniversite tarafından talep edilmeyebileceği, adayların yerleştirildikleri üniversitenin öğrenci işleri ofisine veya internet sitesindeki bilgilere ulaşıp bilgi alması gerektiği kaydedildi.

T.C. kimliği olmayan KKTC vatandaşlarının üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra okuldan alacakları bir form ile İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği de vurgulanan açıklamada, başvuruda öğrencinin ikameti için gerekli olan işlemler yapılıp, kendisine YU (yabancı uyruklu numarası) verileceği belirtildi.

Açıklamada, üniversite kayıt tarihleri için öğrencilerin, üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak açıklamaları ve yönlendirmeleri takip etmelerinin önemli olduğu da vurgulandı.

-Önemli iletişim numaraları ve adresler şöyle:

“KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dișilișkiler Dairesi Tel: (0392) 600 18 30, Web: www. mebnet net, e-posta: [email protected] Facebook: https://www.fecebook.com/kktcyusekogrenim/ ; T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tel: (031 2) 551 60 00 Faks: +90312 551 65 73 Web: https://kygm.gsb.gov.tr; KKTC ÖSYM Bürosu Tel:(0392)228 98 63; KKTC Ankara Büyükelçiliği (Eğitim Ataşesi) Tel: (0312) 4461036 (0312) 4460185 Faks: (0312) 4450478 E-posta: [email protected]; KKTC İstanbul Başkonsolosluğu (Eğitim Ataşesi) Tel: (0212) 2273490/105-130, Faks: (0212) 22 /3493, e-posta: [email protected]; KKTC İzmir Başkonsolosluğu Tel: (0232) 489 58 92 Faks: (0232) 4895892 e-posta: [email protected] ; KKTC Mersin Başkonsolosluğu Tel: (0324) 2372482/83-103 Faks:(0324) 2372520 e-posta: [email protected]; KKTC Antalya Başkonsolosluğu Tel: (0242) 3163036, (0242)3363036 Faks: (0242) 316 3037 e-posta: [email protected] ; KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu Tel: (0342) 22011.77 Faks: (0342) 2201.178 e-posta: [email protected] ve KKTC Trabzon Başkonsolosluğu Tel: (0462) 2026262/ 6363 Faks: (0462) 2026464 e- posta: [email protected]”