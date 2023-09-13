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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı hayatını kaybettiği Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olay yerine giden ekipler, çöpteki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbarda, Piri Ali Baba Camii karşısındaki çöp konteynerine bir bebek bırakıldığı belirtiliyordu.

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Erzurum'da polis ekipleri; Adnan Menderes Mahallesi'nden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

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