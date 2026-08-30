Türkiye İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında su almaya başlayan FİLOJET isimli yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde olan, içerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın yaklaşık 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alındığı belirtildi.

İhbarın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Türkiye’den 5 yüzer unsur ve 2 helikopter sevk edildi

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiği kaydedildi.

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da çalışmalara destek vermek üzere 6 deniz unsurunu görevlendirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.

Not: Verilen unsurlar toplandığında 15 deniz/yüzer unsur (KKTC 4 + Türkiye Sahil Güvenlik 5 + Deniz Kuvvetleri 6) ediyor; ayrıca AKGÜNLER 3 yolcu gemisi ve 2 helikopter bulunuyor. Bu nedenle başlıkta “11 deniz unsuru” değil, 15 unsur demek daha doğru olur.