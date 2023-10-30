Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail’in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yapılarak, tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir.”