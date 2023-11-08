Yorgun mermi bir can daha aldı.

Son olay, 29 Ekim günü Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Tuğrul Fırat Gökalp, evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı.

Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu Gökalp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrolde başına mermi isabet ettiği belirlenen Tuğrul Fırat Gökalp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Tuğrul Fırat Gökalp, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gökalp’in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

POLİS SİLAHI ATEŞLEYENİ ARIYOR

Bu arada, polis ekipleri Tuğrul Fırat Gökalp’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.