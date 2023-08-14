Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 ildeki orman yangınları sürüyor

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

3 ildeki orman yangınları sürüyor

Bingöl

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 ildeki orman yangınları sürüyor

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

3 ildeki orman yangınları sürüyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hirfanlı köyü içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kırşehir ve civar illerden ekipler, bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek veriyor.

Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.