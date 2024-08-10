Türkiye'nin 58. havalimanı olacak Çukurova Havalimanı açılışı için geri sayım başladı.

Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İNŞA EDİLDİ

Çukurova Havalimanı, yaklaşık 244,5 milyon euro yatırım bedeliyle yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Havalimanının 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin euro kira geliri sağlaması bekleniyor.

8 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek. 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki CAT-II standartlarında piste sahip olan havalimanı, Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN KARGODA İKİNCİ BÜYÜK HUBI OLACAK

Havalimanı, bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor.

BÖLGEDEKİ İŞLETMELERİN İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

Hava taşımacılığı ile özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatının sağlanması, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacak. Yerel işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu kolaylaşacak, ihracat potansiyelleri artacak.