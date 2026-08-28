Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, ülkede gerçekleştirilmesi planlanan Barcelona Futbol Okulu altyapı seçmeleri ve kampının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sertoğlu, kampın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskıları sonucunda iptal edildiğini savunarak, organizasyonun herhangi bir siyasi amaç taşımadığını, yaklaşık 500 çocuğun futbol eğitimi alması ve seçmelere katılmasının planlandığını belirtti.

“ORTADA SADECE BİR FUTBOL ALTYAPI KAMPI VARDI”

Organizasyona 12-13 yaşlarındaki yaklaşık 500 çocuğun katılacağını kaydeden Sertoğlu, çocukların Barcelona’nın altyapı antrenörlerinden eğitim alacağını, seçmelere katılacağını ve yetenekleri beğenilenlerin daha ileri seviyedeki kamplara davet edileceğini ifade etti.

Sertoğlu, “Yani ortada siyaset yoktu. Ortada bir siyasi mesaj yoktu. Ortada herhangi bir siyasi kazanım arayışı da yoktu. Ortada çocuklarımızın futbol oynama, kendilerini geliştirme ve hayallerinin peşinden gitme isteği vardı.” dedi.

Rum tarafının organizasyonu kendisine tehdit olarak gördüğünü ileri süren Sertoğlu, “Çocuklarımızın hayallerine dokunulmasını kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

AB VE BM’YE SESLENDİ

Sertoğlu, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’e de seslenerek, “Çocukların futbol oynaması söz konusu olduğunda neden sessiz kalıyorsunuz?” diye sordu.

İnsan ve çocuk hakları ile sporun birleştirici gücünden söz edenlerin Kıbrıs Türk çocukları söz konusu olduğunda sessiz kalmasını kabul etmediklerini belirten Sertoğlu, organizasyonun iptal edilmesine göz yuman ve baskılara karşı durmayanların da sorumluluk taşıdığını savundu.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BÜYÜK KULÜBÜNÜN ALTYAPILARI KKTC’YE GELECEK

Çocukların yaşadığı hayal kırıklığını azaltabilmek amacıyla girişimlerde bulunduklarını açıklayan Sertoğlu, Başbakan Ünal Üstel ile yapılan temasların ardından Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşüldüğünü bildirdi.

Sertoğlu, görüşmeler sonucunda Türkiye’nin dört büyük kulübünün altyapılarının KKTC’ye gelerek çocuklarla bir dostluk turnuvası ve futbol organizasyonu gerçekleştirmesi konusunda hemfikir olunduğunu açıkladı.

Sertoğlu, “Bir kapıyı kapatabilirler, bir organizasyonu iptal ettirebilirler, çocuklarımızın önüne siyasi engeller koyabilirler. Ama biz çocuklarımız için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz.” dedi.

Üstel, Bak ve Hacıosmanoğlu’na gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Sertoğlu, planlanan organizasyonun yaşanan hayal kırıklığını tamamen ortadan kaldırmayacağını ancak çocukların yeniden sahaya çıkmasının ve Türkiye’nin büyük kulüplerinin altyapılarıyla buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

“HANGİ SİYASİ ENGELİ KOYARLARSA KOYSUNLAR, AŞMANIN YOLUNU BULACAĞIZ”

Sertoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kıbrıs Türk çocuklarının hayallerinin önüne hangi siyasi engeli koyarlarsa koysunlar, biz o engeli aşmanın bir yolunu bulacağız. Çünkü mesele sadece futbol değil. Mesele çocuklarımızın geleceğidir. İnadınıza gençlik, inadınıza spor…”