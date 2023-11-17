'Yaşam Memnuniyet Araştırması', her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İLİ...

İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı. Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde:

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İLLERİ!

Sinop

Afyonkarahisar

Bayburt

Kırıkkale

Kütahya

Çankırı

Düzce

Uşak

Siirt

Şırnak