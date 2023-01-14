Tatlılardan yemeklere, çikolatadan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan fıstık, en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştiriliyor. AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021 yılında 208 milyon 371 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

İtalya, Almanya, Kırgızistan, Hollanda, Ürün, Birleşik Arap Emirliği, İsveç, Çin Halk Cumhuriyeti, Katar, Singapur, Nijerya, Malezya, Japonya, Küba, Senegal ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 104 ülkeye geçen yıl 19 bin 138 ton fıstık ihracatı karşılığında 181 milyon 133 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya geçen yıl 37 milyon 118 bin dolarlık fıstık sattı. İtalya'yı 29 milyon 751 bin dolarla Almanya, 15 milyon 858 bin dolarla Kırgızistan izledi.

ARTAN AĞAÇ SAYISI REKOLTEYİ YÜKSELTECEK

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, fıstığın başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu çiftçisi için önemli bir tarımsal ürün olduğunu ifade etti.

Fıstığın Türkiye ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağladığını dile getiren Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Fıstık, yüksek getirili bir tarım ürünü olmasından dolayı hem üreticisi hem sanayicisi hem de ihracatçısına kazandırıyor. Bu önemli tarım ürünümüzün geçen yıl 'var senesi' olmasına rağmen iklim koşulları nedeniyle Türkiye'nin her yerinde verim düşüklüğü yaşandı ama yine de ihracatımız devam etti. Bölgemizde artan ağaç sayısıyla fıstık rekoltesinin önümüzdeki dönemlerde katlanmasını ve bu durumun da ihracat rakamlarını daha ciddi boyutlara ulaştırmasını bekliyoruz."