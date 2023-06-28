Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’ye yapılan dev yatırımların, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin inşasının dünyaya KKTC’nin kalıcı olacağı mesajını verdiğini söyledi, KKTC’nin mutlaka tanınacağını vurguladı ve "Burası refah adası olacak" dedi.

“KKTC mutlaka tanınacak”

Büyükelçi Feyzioğlu, “Bir gün KKTC’nin tanındığını hep birlikte göreceğiz. Biz buna hazırız. Tüm bu alt yapı yatırımlarından dünyanın alması gereken mesaj şudur: KKTC geçici bir yapı olsaydı bu devletin mevcut yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti bu şekilde yatırım yapmazdı” ifadelerine yer verdi.

“KKTC devleti kalıcıdır”

Suyun gelişi, Mesarya’ya tarımsal amaçlı ulaşacak olması, kablo ile elektriğin çift yönlü çalışacak olması, Ercan Havaalanı yatırımı, Derinya’ya yapılacak sosyal konutlar ve Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi’nin önemine değinen Büyükelçi Feyzioğlu, “Tüm bu yatırımlar bu devlet kalıcıdır mesajı veriyor” dedi.

“Kablo adadaki barışın taahhüdüdür”

Feyzioğlu, Türkiye’nin kablo ile elektrik projesi yatırımının adadaki barışın kalıcı olacağının yeni bir taahhüdü olduğunu belirterek, “Çünkü Güney Kıbrıs Türkiye’den elektrik isteyecektir. Kendi elektriğini Avrupa’ya göndermek isterse bu kablo üzerinden gönderebilecektir. Bu kablo Güney Kıbrıs’taki elektrik sistemine kapalı olmayacaktır” mesajı verdi.

“Ercan inşaatı ile yatıp Ercan inşaatı ile kalkıyorum”

Feyzioğlu, “Ben artık rüyalarımda Ercan’ı görüyorum. 7 aydır görevdeyim, Ercan’daki inşaatla yatıp onunla kalkıyorum. Çok büyük bir yatırımdır. Karşınızda 400 milyon dolarlık bir terminal binası ve dünyanın en büyük uçaklarının inebileceği bir pist duruyor. Bu maket değildir. Yapılmıştır. Bu değer Kıbrıs Türkü’nün malıdır, KKTC’nin malıdır” diye konuştu.

“Deniz limanlarını da ele almalıyız”

Havaalanı yatırımı sonrasında deniz limanlarına yönelik de girişimler yapılması gerektiğini anlatan Metin Feyzioğlu, limanlar için finansmanın özel sektör aracılığıyla sağlanacağına dikkat çekti. “Hava limanının yanı sıra deniz limanlarımızı da ele almalıyız. Bu çerçevede özelleştirmeye hazırlık projesi var. Yeni liman yapımı da var” diyen Feyzioğlu, “Kıbrıs Türk halkının önünün açılması gerekiyor. Kardeşlerimizin büyük düşünmesi gerekiyor. Burası bağımsız ve egemen bir devlettir. Önü açıktır. Adımlar buna göre atılmalıdır” vurgusu yaptı. “Gönyeli çemberindeki yükü azaltacağız”… Feyzioğlu, “Trafik büyük bir sorun, Kuzey Çevre Yolu projesinin tamamlanmasıyla uğraşıyoruz şimdi. Gönyeli çemberindeki yükü de böylelikle azaltacağız. Burada kamulaştırma yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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