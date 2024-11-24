Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükelçilikte resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona ilişkin Büyükelçi Serim, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Büyükelçiliğimizde düzenlediğimiz resepsiyonda kıymetli öğretmenlerimizle bir araya geldik.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı büyük bir özen, azim ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerimizin her birine şahsım, evlatlarım ve millettim adına şükranlarımı sunuyor, Öğretmenler Günlerini yürekten kutluyorum.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden ve şehit düşen tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz."