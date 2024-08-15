Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC makamları tarafından Ercan Havalimanı’nda karşılandı. Söz konusu sıcak karşılaması dolaysıyla memnuniyeti dile getiren Yasin Ekrem Serim, “KKTC makamlarının Ercan Havalimanındaki sıcak karşılamaları için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Serim ayrıca, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yarınlara daha emin adımlarla ilerlemesi için hep birlikte omuz omuza çalışacaklarını vurguladı.

Serim’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak görevime başlamak üzere ailemle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeyiz.

KKTC makamlarının Ercan Havalimanındaki sıcak karşılamaları için şükranlarımızı sunuyoruz.

KKTC’nin ve kardeş Kıbrıs Türk Halkının yarınlara daha emin adımlarla ilerlemesi için hep birlikte omuz omuza çalışacağız.”