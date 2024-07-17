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Savunma Sanayii Sergisi’ne ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEİ, TUSAŞ, ASFAT, MKE, Baykar, Best, Elektroland, Canik, Karel, Nurol, Sarsılmaz ve Titra firmaları katılacak.

SSB koordinasyonunda, 16 savunma sanayisi firması tarafından, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ürünler sergilenecek.

20 Temmuz’da Resmi Geçit Töreni dolayısıyla tören güzergahı trafiğe kapatılacak

20 Temmuz’da Resmi Geçit Töreni dolayısıyla tören güzergahı trafiğe kapatılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da Savunma Sanayii Sergisi açılacak.

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