Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, hafta sonundan itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen yağışın cuma günü etkili olmaya başlayacağını söyledi.

Çalışkan’ın verdiği bilgilere göre, cuma günü en fazla yağışı Ege Bölgesi alacak.

Yağışlar İstanbul’da da etkili olacak.

Cumartesi günü Muğla’da, pazar günü ise Adana ve çevrelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Güney bölgelerde metrekareye düşen yağışın 50 kilogramı bulması bekleniyor.

Beklenen sistemin cuma, cumartesi ve pazar günü diğer bölgeleri de etkileyip, Doğu Anadolu’ya kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Balkanlardan gelen sistemin pazartesi ve salı günleri etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yurdun iç kesimlerinde sıcaklığı düşürmesi beklenen sistemin, kayak merkezlerinde kar yağışına dönmesi bekleniyor.