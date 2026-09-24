Türkiye’ye ve Kıbrıs Türküne dil uzatmak kimsenin haddine değildir.

“Hristodulidis, öncelikle diplomasiye yakışmayan bir üslup kullanmış ve konuşmasında gerçeklerle bağdaşmayan ifadelere yer vermiştir” diyen Taçoy, “Bunu unutmuş olduğundan değil, gerçekleri çarpıtma gayretinden ötürü dile getirmemiş olduğunu çok iyi bilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

1974 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşen faşist Yunan darbesi üzerine dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’un aynı BM kürsünden Türkiye’ye yapmış olduğu “gel ve bizi kurtar” çağrısı dururken, darbeci Sampson’un makamında bugün oturan Hristodulidis’in başkalarına “ikiyüzlü” ifadesini kullanmasının gerçek ikiyüzlüğün ne demek olduğunu anlatmakta olduğunu vurgulayan Taçoy, “Madem ki kendisi “ikiyzülük” konusunu açmıştır, o zaman şu soruları da yanıtlaması gerekmektedir” dedi ve şu soruları yöneltti:

• Kıbrıs Türk halkına 2004 yılında verdiği sözleri yerine getirmeyen Avrupa Birliği iki yüzlü değil midir?

• Kofi Annan’ın raporunu görüşmeyen Birleşmiş Milletler iki yüzlü müdür?

• Bürgenstock’ta kabul ettiği anlaşmayı daha sonra ağlayarak reddeden Tasos Papadopulos tam bir ikiyüzlü gibi davranmamış mıdır?

• Crans Montana’da Anastasiadis ile birlikte bir yandan görüşürmüş gibi yapıp, bu sırada bavullarını toplayıp apar topar bir şekilde masayı bir daha toplanamayacak bir biçime sokarak sıvışmış olan birisine ikiyüzlü dışında bir sıfat yakışır mı?

• Tüm bunlara neden olan Hristodulidis cephesi iki yüzlü sayılmaz mı?

• Bugüne kadar yapılan tüm görüşmeleri Türk tarafına sırtını dönerek terk eden taraf olan kendilerinin yaptıklarının ikiyüzlülük dışında başka bir tanımı olabilir mi?

Taçoy, Rum Yönetimi’nin Avrupa’nın şımarık çocuğu durumunda olduğunu belirterek, bu şımarıklığın verdiği sorumsuzlukla başta Fransa ve İsrail olmak üzere bir çok ülke ile yaptığı askeri anlaşmaların ne anlam taşıdığının da bir diğer yanıtlanması gereken soru olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği’nin de bir an önce ikiyüzlülükten vazgeçerek yarattıkları şımarık ve sorumsuz çocuğu durdurmasının artık kaçınılmaz olduğunun altını çizen Taçoy, “Hristodulidis yıllar önce gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Başkanı olarak hiçbir zaman Kıbrıs Türklerinin temsilcisi olmamıştır. Bizim de böyle bir beklentimiz yoktur ve asla olmayacaktır. Kendisine bizi rahat bırakmasını salık veririm” dedi.

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“Siyasi ahlaka hiçbir şekilde sığmayacak davranışları ortadayken, bugün varlığı tartışmalı olan Birleşmiş Milletler’in kürsüsü arkasına saklanarak haddini aşan ifadeler kullanan Hristodulidis’i sadece kınamak asla yeterli kalmayacaktır.

Ancak onun çizgisine asla inmeyecek ve bilinçli bir Kıbrıs Türkü olarak asla onunla aynı üsluba girmeyeceğim.

Türkiye’ye ve Kıbrıs Türküne dil uzatmak kimsenin haddine değildir.

Bunu hatırlatır, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki farklı irade olduğunun da altını çizmek isterim.”