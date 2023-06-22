-ÖZEL HABER

Gazeteci Aytuğ Türkkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile öğretmen sendikalarının kol kola girerek öğrencilerin geleceklerinden çaldıklarını vurguladı.

Gündem Kıbrıs'ta Bahar Sancar'a konuşan Türkkan, Çavuşoğlu'nun öğretmenlerle daha fazla kavga etmek istemediğinden sınavları yapmaları için diretmediğini belirterek, çocukların geleceği ile oynandığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun neden sınavların yapılmadığını açıklamasını gerektiğini kaydeden Türkkan, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi.