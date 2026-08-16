Türksat tarafından daha önce yapılan resmi açıklamada, Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri açısından teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle, uydu üzerinden sunulan yayınların Türksat filosundaki daha yüksek kapasiteli uydulara aktarılacağı duyurulmuştu.

Planlanan geçiş, 15 Ağustos’u 16 Ağustos 2026’ya bağlayan gece gerçekleştirildi.

KKTC’de bazı kanallar görünmüyor

Geçişin ardından KKTC’de de Türksat üzerinden yayınları takip eden bazı kullanıcıların kanal listelerinde değişiklik yaşandı. Özellikle eski uydu alıcılarını kullanan izleyicilerin bazı televizyon kanallarına ulaşamaması veya “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşması mümkün.

Türksat, yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması nedeniyle çanak antenlerin yönünün veya ayarının değiştirilmesine gerek olmadığını açıkladı.

Bazı televizyonlarda yeniden kanal taraması gerekiyor

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor.

Ancak TKGS özelliğini desteklemeyen eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarını kullananların, güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmek için yeniden kanal taraması yapması gerekiyor.

Türksat, manuel tarama yapacak kullanıcılar için iki ayrı frekans bilgisi de paylaştı:

12380 MHz – Dikey (V) – 27500 – FEC 3/4

veya

12423 MHz – Yatay (H) – 30000 – FEC 3/4

Bu frekanslardan biri uydu alıcısına girildikten sonra “Şebeke Taraması/Ağ Taraması” yapılması gerekiyor.

Yeni anten kurulmasına gerek yok

Türksat’ın açıklamasına göre yayın aktarımı nedeniyle yeni bir uydu anteni kurulması gerekmiyor. Mevcut antenler üzerinden yayınlar izlenmeye devam edilebilecek.

Bu nedenle KKTC’de bugün bazı kanalları göremeyen vatandaşların öncelikle televizyon veya uydu alıcılarının kanal listesini güncellemesi ve gerekmesi halinde yeniden kanal taraması yapması öneriliyor.

Türksat, geçişle birlikte uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın sürekliliğinin güçlendirilmesi ve gelecekte daha yüksek çözünürlüklü yayınların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.