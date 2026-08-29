Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı seviyedeki meteorolojik uyarı turuncu ikaz seviyesine yükseltildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin son değerlendirmeleri doğrultusunda 29 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00-16.00 arasında yağışların en yoğun seviyeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Şu ana kadar tespit edilenler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanlığı’nın değerlendirmelerine göre, ülke genelinde şu ana kadar ağaç devrilmeleri, devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu kablo kopmaları ve buna bağlı elektrik kesintileri yaşandı.

Bunun dışında ülke genelinde ciddi bir hasar veya olumsuzluğa ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı belirtildi.

Harekat Kontrol Merkezi devrede

Başbakan Ünal Üstel’in talimatları doğrultusunda, gelişmelerin yakından takip edilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Harekat Kontrol Merkezi faaliyete geçirildi.

Merkezde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi; ilçelerde ise İlçe Kriz Yönetim Merkezleri toplanarak meteorolojik durum, sahadaki gelişmeler ve alınması gereken tedbirleri değerlendiriyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının ve gelişmelerin yakından takip edildiğini, ihtiyaç duyulması halinde kamuoyuna yeni bilgilendirmeler yapılacağını açıkladı.