Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) tarafından yapılan açıklamada, depremzedeler için toplanan yardımların acele etmeden en verimli şekilde kullanılması gerektiği, seyyar konut inşa edip Türkiye’ye gönderilmesi yerine burada konuşlandırılmasının da seçenek olduğu belirtildi.

TUTDER Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, yardımların bir havuzda toplanarak ortak akılla en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtildi.

Türkiye’ye bin konteyner ev gönderme girişiminin 3-4 bin arası depremzedeye geçici de olsa barınak olanağı sağlamasının planlandığı kaydedilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta, depremde evini kaybeden pek çok Türkiye vatandaşı bulunduğunu, bu nedenlerle yardımın Türkiye ölçeğinde çok kısıtlı kalacağını, bu nedenle yardımların daha detaylı ve kapsamlı düşünülerek kullanılması gerektiği belirtildi.

KKTC’deki çalışma izinli Türkiye vatandaşlarının, depremden etkilenen yakınlarının KKTC’ye gelmeye başladığı da belirtilen açıklamada, “Bu nedenlerle ilk anda kulağa çok iyi gelen Türkiye’de KKTC Melekler Köyü yaratmak yerine toplanacak yardımlarla ülkemizde belki de birden fazla Melekler Köyü yaratabiliriz. Buna ek olarak, yatırımcıları tarafından yarım bırakılan, terkedilen atıl duran inşaatların olduğu bilinmektedir. Belki de bunları da depremzedelerin hizmetine sunabiliriz.

Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın depremden etkilenen birinci derecede akrabalık bağı olan yakınlarını, kendi yaşadıkları köy, mahalle, kasaba veya şehirlerdeki evleri yeniden inşa edilinceye kadar ülkemizde misafir edelim” dedi.