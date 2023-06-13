Tutder'den Başbakan Ünal Üstel'e açık çağrı: FON VE İTHALATTA ALINAN KDV PAHALILIKTIR

Tutder'den yapılan açıklamanın tamamı:

Sayın Başbakan

Kısa ismi TUTDER olan KUZEY KIBRIS HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ

ülkemizin önde gelen 22 tedarik şirketinin (ithalat ve dağıtım) bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Marketlerden satın aldığınız temizlik ve gıda ürünlerinin şirket üyelerimizden birinin ithalatı olması çok yüksek olasılıktır. Yıllardır işimiz ithalat ve dağıtım.

Yani tahmin edebileceğiniz üzere yıllardır FON ve İthalatta KDV adı altında, önce kendi cebimizden ödeyerek ama sonra halkın cebinden alarak devlete kaynak aktaran şirketleriz. Ve yıllardır, bıkmadan usanmadan bu düzenin adil olmadığını, pahalılık yarattığını ısrarla vurgulamaktayız.

2021 yılından bugüne kadar sizden önceki Başbakanlar ve farklı bakanlarla sayısız toplantılar yapmış; raporlar ve öneriler sunmuş; adil olmayan, pahalılık yaratan, bir kamu finansmanı işlevi gören FONLARIN temel gıda ve temizlik ürünlerinden tamamen kalkması gerektiğini hep vurgulamıştık

Onlarca açıklama, onlarca gazete ve sosyal medya ilanı ve kısa filmlerle siyasetçilerin, bürokratların ve tüketicilerin bu pahalılık nedeni olan Fonlar konusuna dikkatlerini çekmeye çalıştık. Çok sözler aldık bu süreçlerde, tümü sözde kalan

Sayın Başbakan şimdi bir kez daha bu ilanla sizin dikkatinize getirmek istiyoruz:

FON ve İTHALATTA ALINAN KDV PAHALILIKTIR

Dövizin yükselişini engelleyecek enstrümanlardan yoksun olduğunuzun farkındayız. Ancak halkın alım gücünü desteklemek için alabileceğiniz önlemler mevcuttur. Bunlar arasında hemen uygulayabileceğiniz iki önlem pazara doğrudan yansıyacak, tüketicinin alım gücüne destek olacaktır. Bunlar:

Kedi ve köpek mamaları dahil olmak üzere temel gıda ve temizlik ürünlerinde FONLARI ve ithalatta aldığınız KDV’yi sıfırlayın

Gümrüklerde bir süreliğine de olsa döviz kurlarını sabitleyin

Sayın Başbakan, Başka bir Hayat Mümkündür.