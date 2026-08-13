Zanlının kaldığı evde yapılan aramada çalınan eşyalar ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Haziran-Ağustos 2026 ayları arasında Tuzla’da iki ayrı şahsa ait ikametgah açılarak içeriye girildi. Evlerde muhafaza edilen 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 50 adet 9 mm çapında canlı mermi ile muhtelif ziynet ve elektronik eşyalar çalındı.

Olayların polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen A.B. tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı hakkında yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunduğu da tespit edildi.

Polis, zanlının Gazimağusa’da kaldığı ikametgahta yaptığı aramada, Tuzla’daki evlerden çalındığı belirtilen ziynet ve elektronik eşyaların yanı sıra 9 mm çapındaki tabanca, 2 şarjör ve toplam 50 adet canlı mermiyi bularak emare olarak aldı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.