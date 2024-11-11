Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki tavrını protesto etti…

Gençler, partilerine destek olmak için Meclis’e yürüdü.

HASİPOĞLU’NDAN CTP’YE SAĞDUYU ÇAĞRISI

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, protesto esnasında basına bir açıklama yaparak, CTP’nin tavrının yersiz olduğunu belirterek, “Üstün olan Meclis iradesine artık saygı göstermeleri gerekir” dedi.

Hasipoğlu, CTP’ye çağrı yaparak, “Gelin Meclis’i çalıştıralım. Halkımız da artık usandı. Sağduyuya davet ediyoruz. Biz diyalogdan yanayız” ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRKLER: TALİHSİZ BİR GÜN…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bugünün çok talihsiz bir gün olduğunu ifade ederek, “Bugün şiddet vardı, saldırı vardı, hakaret vardı… Bu sadece benim için değildi tabii. Talihsiz bir gün geçirdik, inşallah bir daha yaşamayız” dedi.

Öztürkler, yeniden CTP’nin mahkemeye gitmesi için çağrıda da bulundu.