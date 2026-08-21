Savaşan, UBP’nin tüm kademeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç’a destek verdi.

UBP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İlçesi’nde, İlçe Başkanı ve Lefkoşa milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, seçim sürecine yönelik saha çalışmaları ele alındı.

Örgüt başkanlarının bir bölümüyle gerçekleştirilen toplantının, Lefkoşa’daki tüm örgütleri kapsayacak çalışmaların başlangıcı olduğunu belirten Savaşan, önümüzdeki süreçte diğer örgüt başkanlarıyla da bir araya geleceklerini kaydetti.

Savaşan, tüm örgütlerle yapılacak toplantılarda sahadaki beklentilerin dinleneceğini, ortak akılla belirlenecek yol haritası doğrultusunda çalışmaların daha da güçlendirileceğini belirtti.

Bu birlik ve beraberliğin Lefkoşa’daki en güçlü yansımalarından birinin belediye başkan adayı Mehmet Aktunç’a verilen güçlü destek olduğunu ifade eden Savaşan, toplantıya katılan Aktunç’un Lefkoşa’ya ilişkin hedef ve projelerini dinlediklerini söyledi.

Aktunç’un Lefkoşa’ya yeni bir soluk, güçlü bir vizyon ve etkin bir hizmet anlayışı kazandıracağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Savaşan, UBP teşkilatının Aktunç’un etrafında güçlü bir şekilde kenetlendiğini belirtti.

Savaşan, “Aktunç’un enerjisi, vizyonu, etkin hizmet anlayışı ve kazanma isteği, Lefkoşa’da yeni bir dönemi başlatacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde birlikteliklerini sahada daha da güçlendireceklerini belirten Savaşan, “Lefkoşa’da birlik bizde, güç bizde, hedefimiz belli. Milletvekillerimiz, ilçe yönetimimiz ve örgütlerimizle omuz omuza çalışarak UBP’yi hem genel hem de yerel seçimlerde birinci parti yapacağız. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız” dedi.