Etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Sekreteri Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan da katıldı.

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, etkinlikte yaptığı açıklamada, sahillerin temiz tutulması ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güzelyurt’un son yıllarda önemli bir değişim ve gelişim sürecinden geçtiğini belirten Öztürkler, bu süreçte Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümetin ortaya koyduğu vizyonun önemli rol oynadığını söyledi. “Güzelyurt’un denizle buluşması geçmişte bir vizyondu, bir hedefti, hatta bir hayaldi. Ancak bugün bu hayalin gerçeğe dönüşmeye başladığını görüyoruz” diyen Öztürkler, Güzelyurt’un 2027 yılında denizle buluşacağını vurguladı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Öztürkler, hastane, soğuk hava deposu, yol projeleri, yeni iş merkezleri ve üniversitelerle bölgenin gelişimini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu yatırımların hükümet, belediye ve bölge milletvekillerinin ortak çalışmalarıyla hayata geçirildiğini belirten Öztürkler, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a, Başbakan Ünal Üstel’e ve hükümete teşekkür etti.

Öztürkler, “Güzelyurt’ta bir çakıl taşı bile vermeyeceğiz” söylemiyle ortaya konulan mücadelenin sonuçlarının alınmaya başlandığını belirterek, Güzelyurt halkının yapılan yatırımların karşılığını görmeye başladığını ifade etti.

Konuşmasında çevre temizliğinin önemine de değinen Öztürkler, sahillerin korunmasının yalnızca düzenlenen etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Toplumun çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, “Çevremize ve sahillerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Temizlik ve çevre konusunda daha duyarlı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

-Savaşan

UBP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da, “Ulusal Birlik Partisi olarak yeni dönemde yeni bir vizyon ve yeni projelerle yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Güzelyurt’taki en önemli projelerimizden biri de Güzelyurt’un denizle buluşması olacak” dedi.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, çevre temizliğinin yerel yönetimlerin temel sorumlulukları arasında bulunduğunu, UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğin çevreye yönelik duyarlılığın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Güzelyurt’un geniş bir sahil şeridine sahip olmasına rağmen geçmişte bu potansiyelin değerlendirilmesi yönünde yeterli adımların atılamadığını belirten Özçınar, bölgede su sporlarına yönelik tesisler oluşturmayı planladıklarını, özellikle kitesurf (uçurtma sörfü) alanında ülkeye örnek olacak bir tesisleşme hedeflediklerini ifade etti.

Özçınar, “Hedefimiz, 2027 yılında bu bölgenin insanlarımız için yeni bir yaşam ve sosyal buluşma alanına dönüşmesidir. Burasının yalnızca Güzelyurt için değil, ülkemiz genelinde de önemli bir buluşma noktası olmasını arzuluyoruz” dedi.

-Atasayan

UBP İlçe Başkanı Mutlu Atasayan da, “Güzelyurt halkının yıllardır özlemini duyduğu denizle buluşma projesinin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde belediye başkanımızın başlattığı projeler tamamlanır ve hem Güzelyurt halkı hem de tüm ada halkı denizle buluşur” ifadelerini kullandı.