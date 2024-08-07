Gazeteci-Yazar Hasan Erçakıcı, bugünkü köşe yazısında UBP'nin 21 Eylül'de gerçekleşecek olan kurultayına dikkat çekti, "UBP KURULTAYI, BİTMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR!" başlığını kullandı.

Erçakıcı, "Ortada Üstel’in kampanyasını yöneten bir “ofis” var mı bilmiyorum. Hasan Taçoy, “ofis çıkışlı” açıklamalardan söz ediyor. Bizden daha iyi bilmesi gerekiyor… Demek ki Ünal Üstel için çalışan bir “ofis”, belki de “ofisler” vardır" ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Üstel’in neredeyse 10 günde bir Ankara’ya gitmesi ve Ankara’dan ana sloganı olan “istikrar” vurgusunu çağrıştıran mesajlarla dönmesi bu ofislerin marifeti olmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın demeç veya paylaşımlarına Üstel’in kullandığı ifadelerin sokuşturulması da herhalde bu ofis çalışanlarının işidir. Bu arada, Üstel’in son Ankara ziyaretinde işin içine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığını da unutmamak gerekiyor. Bu da ayrıca önemlidir ve Üstel-Fidan fotoğrafları da ofis üretimi olabilir…"

Erçakıcı'nın köşesinin tamamı: https://www.vekibris.com/dis-bakis-ubp-kurultayi-bitmis-gibi-gorunuyor/