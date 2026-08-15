UBP Lefke İlçe Örgütü tarafından organize edilen toplantıya Ekonomi ve Enerji Bakanı Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey katıldı. UBP Lefke İlçe Örgüt üyeleri ve çok sayıda partili toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda, önümüzdeki seçim sürecine yönelik hazırlıklar ele alındı ve örgütün çalışma hedefleri konuşuldu.

Bu arada Bakan Amcaoğlu, UBP’lilerin öneri ve gelişmelerini dinlerken, seçmenlerle yürütülecek çalışmalar ve seçim döneminde izlenecek strateji üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

UBP Lefke İlçesi’nin, hem yerel seçim hem de genel seçimle ilgili çalışmaları hızlandırması bekleniyor.

Bakan Amcaoğlu ve İlçe Başkanı Özgey Lefke’de çok güçlü bir örgüt yapısıyla seçim sürecine hazırlanacaklarını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

UBP’nin Lefke’de başlattığı çalışmaların, önümüzdeki günlerde daha geniş bir saha programıyla devam edeceği açıklandı.