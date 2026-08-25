Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) yapılan açıklama şöyle:

"Metehan, Ortaköy ve Göçmenköy’de partililerimiz ve bölge halkımızla bir araya geldik. Her ziyaretimizde aynı gerçeği daha güçlü hissediyoruz: Lefkoşa değişim istiyor.

Halkımızın beklentisi çok net; kendisini dinleyen, ulaşılabilir, genç, dinamik ve çözüm üreten bir belediye başkanı istiyor.

Bu anlayışla, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni kazanmak için Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in liderliğinde; 7 milletvekilimiz, merkez ve ilçe teşkilatlarımız, örgütlerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla hep birlikte sahadayız. Halkımızı dinliyor, Lefkoşa’nın değişim talebine birlikte cevap vermek için çalışıyoruz.

Mehmet Aktunç’a gösterilen ilgi ve güven, bu değişim isteğinin en güçlü göstergelerinden biri. Hedefimiz; Lefkoşa’yı daha yaşanabilir, daha güzel ve geleceğe hazır bir başkent haline getirmek.

Lefkoşa için birlikte çalışacak, değişimi birlikte başlatacağız."