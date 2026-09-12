Aktunç'un Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, buluşmada, “gençlerin nasıl bir Lefkoşa’da yaşamak istediklerine ilişkin fikirlerini” dinleyen Aktunç, kendi projelerini ve başkent için ortaya koydukları yeni belediyecilik vizyonunu gençlerle paylaştı.

Lefkoşa’nın geleceğinin gençlerle birlikte şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aktunç, buluşmada, gençlerin kent yaşamına ilişkin beklentilerini dinlediklerini, nasıl bir Lefkoşa istediklerini ve kendilerini bu kente daha fazla ait hissedebilmeleri için neler yapılması gerektiğini konuştuklarını belirtti.

Gençlerin yalnızca belediye hizmetlerinden yararlanan bir kesim olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Aktunç, Lefkoşa’nın geleceğine ilişkin karar alma süreçlerinde gençlerin düşünce ve önerilerinin de yol gösterici olacağını kaydetti.

Hedeflerinin; Lefkoşa’yı sadece günlük sorunlara müdahale eden bir belediyecilik anlayışından çıkararak uzun vadeli vizyonla yönetilen çağdaş bir başkente dönüştürmek olduğunu belirten Aktunç, kentin zaman içerisinde yitirmeye başladığı özgün karakterinin de yeniden kazandırılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Lefkoşa’nın tarihi, kültürü, mahalleleri, sosyal yaşamı ve başkent kimliğiyle yeniden güçlü bir kent karakterine kavuşması gerektiğini belirten Aktunç, projelerini de bu anlayış doğrultusunda hazırladıklarını kaydetti.

Gençlerin ekonomik ve sosyal yaşamın içerisinde daha güçlü şekilde yer almasının önemine de dikkat çeken Aktunç, özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi konusunda imkânlar çerçevesinde gereken katkıyı sağlamaya hazır olacaklarını belirtti.

Aktunç, gençlerin eğitimlerini, mesleklerini ve geleceklerini Lefkoşa’da sürdürebilecekleri bir kent ortamı oluşturmanın önem taşıdığını vurgulayarak, temel hedeflerinden birinin gençlerin Lefkoşa’ya yönelik aidiyet duygusunu en üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Aktunç, gençlerin kendilerini ait hissettikleri, fikirlerinin değer gördüğü, üretime ve kent yaşamına katıldıkları bir Lefkoşa için gençlerle birlikte hareket edeceklerini de ifade etti.