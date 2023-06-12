UBP Milletvekili adayı Ali Başman, katıldığı bir TV programında sorularını yanıtladı.

Seçim sürecinin yavaş yavaş yavaş sonuna gelmekte olduklarına işaret eden Başman, ipi başarıyla göğüsleyeceklerinin iyice belli olduğunu söyledi.

Soru üzerine Başman, "Siyaset hep aklımdaydı. UBP ile yakından ilgilendim. Her seçimde teklif hep vardı, en uygun zamanı şimdiydi.

Şirketimizi kurumsallaştırdık, şimdi halkımız için mecliste, sokakta, daha çok çalışma zamanı" dedi

Tüm bilgi birikimini ülkesine, halkına harcamaya hazır olduğunu vurgulayan Başman, " Ben 24 arkadaşımın yanına 25’nci Vekil olmak istiyorum. Hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok. Ama tecrübemizle, mevcut duruma ivme katabiliriz" diye konuştu.

Soru üzerine Başman, "Dövizdeki dalgalanma yıllardır süren bir durum, global bir kriz var. Şu an alım gücünü dengede tutmak gerekiyor. Ana tüketim gruplarında kdv sıfırlaması ve fonlarda indirim çalışması var" açıklaması yaptı.

Anamuhalefetin Euro'ya geçiş söylemlerini yorumlayan Başman, "Bu arkadaşlar 2018 yılında hükümette idi. Neden yapmadılar? Krizi görür görmez neden hükümetten ayrıldılar? Hangi ekonomik soruna çare buldular? Muhasebe açısından çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Aynı döviz dalgalanması yine vardı. Kulağa hoş geliyor ama uygulamada zor görünüyor" dedi.

KKTC’nin ekonomik ve mali açıdan refahının gelişmesi için kendi potansiyeli yanında en büyük gücünün Anavatan Türkiye olduğuna işaret eden Başman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi sonrası ilk yurrtdışı ziyaretini KKTC’ye yapmasıyla çok önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Erdoğan’ın Elektrikte ve 500 Yataklı hastane projesi için somut açıklamalar yaptığına işaret eden Başman, sosyal konut ve Ercan Havalimanı gibi uzun dönemdir gündemde olan konuların da reelize noktaya gelmesinin önemli olduğunu ifade etti.