Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, bugün Başkent Lefkoşa’da çeşitli lokasyonlara ziyaretler yaptı.

Başman, Lefkoşa Türk Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile BRT’de çalışanlar ve yöneticilerle bir araya geldi.

Başarı dileklerine teşekkür eden Başman, adaylık gerekçesini, ekonomik ve mali proje fikirlerini, ayak üstü sohbetlerle aktarma fırsatı da buldu.

Beklediklerinden de fazla bir yoğun bir ilgi ile karşılaştığını, vatandaşların pozitif görüşlerinin kendisini daha da motive ettiğini belirten Başman, iş ve spor geçmişi yanında, sosyal yaşamdan, çok sayıda tanıdığı ile bu vesileyle yeniden karşılaşmaktan da çok mutlu olduğunu ifade etti.

Başman, özellikle ülkenin bir erken seçime gitmemesi gerektiğini belirterek, “25 milletvekili ile, ülkedeki erken seçim geleneğine son vereceğiz. 2027’ye kadar sadece ülke sorunlarına odaklanacak, vatandaşın alım gücünü artırarak güçlü bir ekonomi için çalışacağız” dedi.