UBP Merkez Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında TBMM’nin oy birliği ile kabul etmiş olduğu 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile ilgili kararı memnuniyetle karşıladı ve selamladı.

UNP MYK federasyon görüşme zeminin terk edildiğini göz önünde bulundurarak, adamızdaki tek ve nihai çözümün egemen eşitliğimizin ile uluslararası eşit statümüzün teyid edilerek iki devletli çözüm siyasetinin devam ettirilmesi, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve ülkemize uygulanan kısıtlamaların, izolasyonların kaldırılması için hep birlikte mücadele edilmesi olduğunun altını bir kez daha çizdi. UBP MYK ayrıca, bu görüşleri ve kararlılığı içeren bir Meclis karar önerisinin, partimiz tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisine sunulmasını oy birliği ile onayladı.