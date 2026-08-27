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UBP’nin paylaşımında, istişare toplantılarının parti örgütleri ve bölge halkıyla doğrudan iletişim kurulması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantılarda bölge halkının görüş ve önerileri dinlenirken, yerel gündem ve bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, bakanlar ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen toplantılara yoğun katılım oldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Mutluyaka, Tuzla ve Maraş bölgelerinde istişare toplantıları gerçekleştirdi.

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