Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada Gençlik Kolları'ndan yetişip partiye yıllarca hizmet eden, yaşadığı süre boyunca kalbi partiyi aşkı ile dolup taşan Tolga Kınacı'nın vefatından dolayı Ulusal Birlik Partisi'ndeki bütün bayram kutlamalarının parti genel başkanı Ünal Üstel tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Oğuzhan Hasipoğlu mesajında ayrıca

"Uzun yıllardır partimizde birlikte çalıştığımız, yardımsever, çalışkan, güler yüzlü kardeşimiz, Tolga'mıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum . Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Cenaze, 27 Haziran (bugün) ikindi namazını müteakip İsmail Safa Camisinden kaldırılıp, Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecektir" dedi