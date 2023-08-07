GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER
UBP Genel başkanı ve başbakan Ünal Üstel Başkanlığında UBP Merkezi Yönetim Kurulu toplandı.
Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre başbakanlıkta bugün hareketli saatler yaşandı.
Başbakanlıkta yaşanan hareketli saatlerden sonra UBP MYK'nın toplanması dikkat çekti.
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Başbakan Ünal Üste, MYK toplantısının gündemini önceden belirtmedi. UBP'nin Dereboyu Merkez binasında toplanacak MYK üyeleri ve Başbakan Üstel'in toplantıda tüzük kurultayı ve kabine değişikliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağı iddia edildi.