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Başbakan Ünal Üste, MYK toplantısının gündemini önceden belirtmedi. UBP'nin Dereboyu Merkez binasında toplanacak MYK üyeleri ve Başbakan Üstel'in toplantıda tüzük kurultayı ve kabine değişikliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağı iddia edildi.

Şenkul: Ramadan Cemil Meydanı’nı kentimize yakışan bir meydana dönüştürmek için ilk adımımızı atıyoruz

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Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre başbakanlıkta bugün hareketli saatler yaşandı.

UBP Genel başkanı ve başbakan Ünal Üstel Başkanlığında UBP Merkezi Yönetim Kurulu toplandı.

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