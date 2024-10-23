UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye - KKTC ilişkilerini siyaset üstü gören ve bu ilişkileri her konunun üzerinde tutan Ulusal Birlik Partisi olarak, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısının KKTC’yi hasta ve Türkiye’nin sırtındaki kambur olarak tanımladığı yakışıksız sözleri asla kabul etmediğimizi açıkça vurgulamak istiyoruz.

Asırlardır, ortak kaderi ve kederi paylaşan, iyi günde kötü günde kayıtsız ve şartsız birbirlerinin yanında duran, tek milletin iki kardeş devletini, birbirlerinin sırtlarındaki kambur olarak tanımlamak, maksadını aşan bir ifade olmaktan öte, iki devlet arasındaki ilişkilerini sıkıntıya sokan, milletimize ve halkımıza yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz.

Bilinmelidr ki; Pek çok sorunumuz olsa dahi, ne KKTC hasta bir devlettir ne de Kıbrıs Türk Halkı Türkiye'nin sırtında bir kamburdur. Bunu herkes böyle bilmelidir.

Kıbrıs Türk Halkının teveccühü ile temsiliyet hakkı kazanarak iktidarın koalisyon ortağı olan bir partinin temsilcisinin görevi devleti hasta, halkı kambur göstermek ya da sorumluluğu ve suçu devlete, halka yıkmak değil, doğruları yaparak ülkede yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlamaktır.

İnanıyoruz ki, tıpkı tüm halkımız gibi, Yeniden Doğuş Partisi'nin tüm üyeleri de bu yakışıksız ifadelerden son derece rencide ve rahatsız olmuştur.

Ulusal Birlik Partisi olarak, bu hakaretamiz sözleri asla kabul etmediğimizi yineliyor, YDP Genel Başkan Yardımcısı'nın halkımızı rencide eden, maksadını aşan bu yakışıksız açıklamalardan dolayı Kıbrıs Türk Halkına bir açıklama ve özür borcu olduğunu vurguluyoruz."