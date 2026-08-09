Ulusal Birlik Partisi (UBP), Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’ün son günlerde yaşanan adli olaylara ilişkin hükümete yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

UBP'den yapılan açıklama şöyle:

"Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, son günlerde yaşanan ve hepimizi üzen adli olayları siyasi fırsata dönüştürerek hükümete saldırması, sorumlu yöneticilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Yaşanan her olay ciddiyetle ele alınmaktadır. Polisimiz sahada, devletimizin tüm ilgili kurumları görevinin başındadır. Suça karışanların kim olduğuna veya hangi statüde bulunduğuna bakılmaksızın gerekli işlemler yapılmaktadır.

Yaşanan bu münferit olaylar üzerinden “devlet otoritesi kalmadı, can güvenliği yok” algısı yaratmak, gerçeği yansıtmadığı gibi ülkemize, ekonomimize ve turizmimize yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.

Sayın Şenkul, “Başbakan nerede, İçişleri Bakanı nerede?” diye soruyor.

Başbakan da, bakanlarımız da, hükümet de görevinin başındadır.

Devlet yönetimi sosyal medyadan konum bildirmekle yapılmaz. Yerimiz de bellidir, makamımız da.

Sayın Şenkul’un muhaceret afları üzerinden yaptığı değerlendirmeler de gerçeklerle bağdaşmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Muhaceret affı, suç işleyenlere çıkarılmış bir af değildir. Tam tersine amaç, kayıt dışılığı azaltmak ve ülkede bulunan insanları kayıt ve denetim altına almaktır.

Sayın Şenkul’un açıklamalarındaki aşırı özgüven ise ayrıca dikkat çekicidir.

Siyasi kariyeri boyunca kamuoyunun hafızasında kalan en belirgin icraatı, Girne’de yine CTP dönemlerinde yapılan üç çemberi yıkmak olan bir siyasetçinin, ülkenin bütün meseleleri hakkında böylesine büyük hükümler vermesi olsa olsa bir özgüven patlamasıdır.

Sayın Şenkul, sorumluluğunun öncelikle Girne Belediyesi olduğunu da sıklıkla unutmaktadır.

Her fırsatta Girne Belediye Başkanı’ndan çok CTP Genel Başkanı gibi davranmakta, adeta “CTP benden sorulur” görüntüsü vermek uğruna hükümete yönelik ipe sapa gelmez açıklamalar yapmayı alışkanlık haline getirmektedir.

Kendisinin parti içindeki siyasi hedefleri bizi ilgilendirmez. Ancak bu hedeflere ulaşmak uğruna ülkemizin güvenliği üzerinden korku siyaseti yapılmasına da sessiz kalmayız.

Sayın Şenkul, “50 yılda yapılamayanı başardın Sayın Başbakan” diyor.

Evet, doğru söylüyor.

Yıllarca konuşulup yapılamayan reformlar, hastaneler, okullar, yollar ve büyük altyapı projeleri bu dönemde hayata geçiriliyor. Üstelik Sayın Şenkul’un yönettiği Girne Belediyesi dahil tüm belediyelerimiz, bu hükümetin gerçekleştirdiği Yerel Yönetimler Reformu sayesinde bugün çok daha güçlü bir mali yapıya kavuşmuştur.

Sayın Şenkul, Yerel Yönetimler Reformu’nu yaptığımızda kameralar önünde Sayın Başbakan’a açıkça teşekkür ettiğini erken unutmuştur. Her ne kadar kendisi sağlanan kaynak akışını Girne’nin altyapısına harcamak yerine belediyeye istihdam olarak kullanmış olsa da diğer tüm belediyelerimiz artan bu kaynaklarla ayağa kalkmış ve hizmetlerini büyütmüştür.

Bizim siyaset anlayışımızda başarı, sosyal medyada ne kadar beğeni aldığınızla değil, geride bıraktığınız eserlerle ölçülür.

Bizim işimiz sosyal medya fenomenliği değil, devlet yönetmektir.

Biz laf değil, iş üretiyoruz.

Polemik değil, eser ortaya koyuyoruz."

UBP, Şenkul’ün Üstel’e teşekkür ettiği videoyu da paylaştı

Açıklamada, Şenkul’ün Yerel Yönetimler Reformu’nun gerçekleştirildiği dönemde kameralar önünde Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ettiği belirtilerek, söz konusu videonun da kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.