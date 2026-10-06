Cumartesi günü gerçekleştirilen ve kentin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil, önümüzdeki yıllardaki gelişimini de öngören toplantıda; altyapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan sosyal yaşama, kıyıların kentle bütünleşmesinden akıllı belediyecilik uygulamalarına kadar birçok proje ele alındı.

Koral Bozkurt seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerileri de alınarak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.



-Bozkurt: “Gazimağusa’yı bir bütün olarak ele alacağız”



Bozkurt, uzman ekiplerle birlikte hazırlanan projelerin birbirinden bağımsız çalışmalar olmadığını, Gazimağusa’nın tamamını kapsayan bütüncül bir kent vizyonunun parçaları olduğunu vurguladı.



Bozkurt, yıllar içerisinde farklı bölgelerde oluşan ihtiyaçların tek tek değil, kent ölçeğinde doğru planlama ve önceliklendirmeyle ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, Gazimağusa’nın geleceğinin bugünden planlanmasının önemine işaret etti.



Deniziyle daha güçlü bağ kuran, yeşil alanları artan, kamusal alanları nitelik kazanan, ulaşımı ve altyapısı planlanan, sosyal yaşamı güçlenen bir Gazimağusa hedeflediklerini belirten Bozkurt, temel amaçlarının yaşam kalitesini kentin her bölgesinde yükseltmek olduğunu ifade etti.



-“Denizle barışık, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Gazimağusa planladık”



Sunumda, Gazimağusa’nın sahip olduğu kıyı potansiyelinin kent yaşamına daha güçlü biçimde kazandırılması, sahil ve yürüyüş alanlarının geliştirilmesi, yeşil alanların artırılması ve yeni sosyal yaşam alanlarının oluşturulması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.



Bozkurt, hedeflerini “İnsanların yalnızca yaşadığı değil; sokağından, parkından, sahilinden ve sosyal alanlarından keyif aldığı, daha düzenli, daha canlı ve daha yaşanabilir bir Gazimağusa oluşturmak istiyoruz. Biz bu şehre tek tek projeler üzerinden değil, bütün olarak bakıyoruz.” ifadeleriyle açıkladı.



Sunum sonrasında katılımcıların görüş ve önerileri dinlenirken, sahadan gelecek geri bildirimlerin proje süreçlerine dahil edileceği belirtildi.



Bozkurt, Gazimağusa’nın geleceğini şekillendirirken katılımcı, planlı ve birlikte hareket eden bir belediyecilik anlayışını esas alacaklarını vurguladı.



Kalıcı çözümlerin yalnızca proje üretmekle değil; doğru ekip, güçlü koordinasyon ve ortak akılla mümkün olduğunu ifade eden Bozkurt, kent yönetiminde uzmanlık, planlama ve katılımcılığı birlikte hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıda ayrıca hazırlanan projelerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek geniş kapsamlı bir lansmanla kamuoyuna tanıtılacağı da açıklandı.