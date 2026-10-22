Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında 21 Ekim 2026 tarihinde (dün) gerçekleştirdiği toplantıda, 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak milletvekili aday sıralama seçimine ilişkin son hazırlıkları değerlendirdi.
Toplantının ardından, 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde UBP listelerinde yer alacak kontenjan adayları da açıklandı.
UBP’nin seçim bölgelerine göre kontenjan adayları ve liste sıraları şöyle:
GİRNE
1. sıra: Dt. Ünal Üstel
3. sıra: İlgen Bağcıer
5. sıra: Dr. Özcan Hüdaverdi
LEFKOŞA
3. sıra: Hüseyin Ballı
5. sıra: Hasan Sapsızoğlu
7. sıra: Emre Dalgıç
GAZİMAĞUSA
3. sıra: Neriman Kaşif
5. sıra: Av. Melih İlktuğ
7. sıra: Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu