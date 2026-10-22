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UBP’nin seçim bölgelerine göre kontenjan adayları ve liste sıraları şöyle:

Toplantının ardından, 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde UBP listelerinde yer alacak kontenjan adayları da açıklandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında 21 Ekim 2026 tarihinde (dün) gerçekleştirdiği toplantıda, 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak milletvekili aday sıralama seçimine ilişkin son hazırlıkları değerlendirdi.

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