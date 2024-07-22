Katılım töreninde UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e, Eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gazi Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş eşlik etti.

Törende bir konuşma yapan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi’ne yeni katılan kardeşlerime aramıza hoşgeldiniz diyorum. Çok güzel bir gelişme yaşıyoruz. Partimize yeni bir heyecan katıyoruz. Gazimağusa İlçemizin heyecanını paylaşıyoruz. Açıkça söyleyebiliriz ki; sağladığımız istikrar sayesinde hem devletimiz güçleniyor hem UBP’nin gücü artıyor” şeklinde konuştu.

Üstel: “Halkımız UBP’nin çok çalıştığını biliyor, takdir ediyor”

“Hükümete geldiğimiz günden itibaren hep halkımıza şunu söyledik, biz konuştuklarını yapan bir partinin mensuplarıyız” ifadelerini kullanan Üstel, “ Bugüne kadar hayat bulan tüm büyük projelerde UBP’nin mühürü vardır. Turizmi lokomatif sektör yapan, ülkeyi eğitim adasına dönüştüren UBP’dir. Halk UBP’nin çalıştığını görmektedir. Halkın takdiri ile UBP her geçen gün çığ gibi büyümektedir” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında bir kez daha Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğini gördüklerini belirten Üstel, “20 Temmuz Kıbrıs Türk Halkının özgürlük bayramıdır. Bizler 1960’lardan 1974’e kadar eziyet çekmiş, baskı ve zulüm görmüş bir milletiz. Ancak Kıbrıs Türkü zor şartlara rağmen asla pes etmemiş mücadelesine devam etmiştir. Ancak Kıbrıs Türk Halkı mücadelesini verirken hep umudu vardı. O umut da Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ydi. Halkımız Türkiye Cumhuriyeti bir gün gelecek bizi özgürlüğümüze kavuşturacak umudunu taşımaktaydı. O gün geldi ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974’de Kıbrıs’a gelerek Mutlu Barış Harekatı’nı gerçekleştirdi ve barışı sağladı. Türkiye bu barışı sadece bize getirmedi Rumlara da barışı getirdi” ifadelerini de kullandı.

“Bizler 50. Yılımızda Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutlarken Rumlar da diğer taraftan Yunanistan ile birlikte savunma antlaşması yapıyor” da diyen Üstel, “Rumun zihniyeti hiç değişmemiş aynı zihniyette devam etmektedir. Ekonomimize darbe vurmak için yabancıların ülkemizden mal alımını engellemeye çalışmaktadırlar. Zihniyet dün ne ise bugün da aynıdır, yarın da öyle olacaktır. O yüzden hükümet olarak bizim hedefimiz halkımızın refahını sağlamaktır. Buna göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. O yüzden bizler de bu duruma takılmayacağız ülkemize iş yapmaya devam edeceğiz. Çalışacağız ülke ekonomisini ileriye götüreceğiz” diye konuştu.