Polis basın bültenine göre, dün Karakum’da deniz içerisinde ölü bulunan Christina Helen Hessenberg’in (K-82) otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu tespit edildi.

Demirhan’da ise evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Meral Çakıcı’nın (K-44) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

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Girne’de önceki gün, yol kenarında yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Uğur’un (E-51) otopsisinde ise, ölümün “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin üç ani ölümle ilgili soruşturması devam ediyor.