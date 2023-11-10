Meydana gelen trafik kazaları ile ilgili Polisin açıklaması şöyle:

09.11.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de İskenderun caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin araç park yeri içerisinde, Deniz ÇETİNKUNT (E-25) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LR 499 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Veysel EKİNCİ (E-33) yönetimindeki PY 888 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

226 Promil alkollü çıktı

09.11.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Bir Mayıs Caddesi üzerinde, Özay CANDAĞ (E-57) miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BT 476 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol şeridi içerisinde park halinde bulunan GF 658 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. BT 476 plakalı araç sürücüsü Özay CANDAĞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Aslanköy kavşağında kaza: Sürücü 84 promil alkollüydü

10.11.2023 tarihinde, saat 00:35 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Aslanköy kavşağı yakınlarında, Ragıp KANATLI (E-39) 84 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PC 364 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundaki emniyet şeridi içerisinde arıza nedeniyle durmakta olan Sajib MİAH (E-28) yönetimindeki GL 223 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpması sonucu, o esnada aracı tamir etmek için aracın önünde durmakta olan Ali SHER (E-32) yaralanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan GL 223 plakalı araç sürücüsü Ali SHER, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol bacağında kırık ve baş travması nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. PC 364 plakalı araç sürücüsü Ragıp KANATLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

