Polisten verilen bilgiye göre, 25 Ağustos saat 14.00 sıralarında Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından D.G. (E-26) ve R.S.’nin (K-19) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, küllük ve 3 sigara izmariti bulunarak emare alındı. İki zanlı tutuklandı.

Girne’de kokain ve hintkeneviri ele geçirildi

Girne’de ise saat 21.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen M.E.’nin (E-34) üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda yaklaşık 5 gram kokain ve 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi. M.E. tutuklandı.

Long Beach’te trafik kontrolünde uyuşturucu tespiti

İskele’de Long Beach Çemberi mevkiinde bugün saat 00.30 sıralarında trafik ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu aracın sürücüsü A.K.A. (E-41) ile Ö.İ.’nin (K-32) şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı.

Aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Ö.İ.’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 sarma sigara ele geçirildi.

A.K.A. ve Ö.İ. tutuklanırken, üç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.