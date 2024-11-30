Denizli’de çiftçi çift, evlerine gelen üç hırsız tarafından soyuldu.

Olay, 26 Kasım günü saat 19.00 sıralarında kırsal Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşandı.

Kar maskesi takarak yüzlerini gizleyen üç kişi, Bekir Genç ile eşi Nejla Genç’in yaşadığı eve geldi.

Şüpheliler önce kapıyı açan Necla Genç’in ardından gelen eşi Bekir Genç'in ağzını kapattı.

Üç soyguncu daha sonra Genç çiftinin el ayakları ile ağzını koli bandıyla bantladı.

Çiftin ağızlarını havluyla kapatıp, boğmaya çalışan ve ölümle tehdit eden şüpheliler evdeki altın ve paraların yerini sordu.

“MİSAFİR GELECEK” DEYİNCE, KAÇTILAR

Bekir Genç, evlerine misafir geleceğini söyleyince panikleyen şüpheliler 600 TL, iki av tüfeği ve cep telefonlarını çalıp, geldikleri otomobille kaçtı.

Bekir Genç, sürünerek yanına gittiği eşini tırnaklarıyla ellerinin bantlı olduğu koli bandından kurtarmayı başardı.

Genç çifti, komşularından yardım istedi.

İhbarla bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FETHİYE’DE APARTTA YAKALANDILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin plakasını tespit etti.

JASAT ekipleri, Enes Kağan Özdemir (25), ağabeyi Zikri Özdemir (30) ve Ahmet Kaban’ın (40) Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde bir apartta saklandıklarını belirledi.

Gece saatlerinde operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, üç şüpheliyi yakaladı.

Apartta yapılan aramada gasbettikleri para, tüfekler ve telefonlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı.

Apartın güvenlik kamera kayıtlarından, şüphelilerin çaldıkları tüfekleri montlarına saklayarak odaya çıktıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada tutuklanan Enes Kağan Özdemir’in daha önce Bekir Genç ile aynı tarlada çalıştıklarını belirledi.

Özdemir’in olaydan bir gün önce evin çevresinde dolaşarak keşif yaptığı, Bekir Genç’i telefonla arayıp, Fethiye’de apart aldığını, kendisine satma bahanesiyle yanına çağırdığı da tespit edildi.

“AĞZIMI BURNUMU KAPATIP BOĞMAYA ÇALIŞTILAR”

Dehşet anlarını anlatan Bekir Genç, “Ağzımı, ellerimi ve ayaklarımı bantlayıp, divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırıp, eliyle alnıma tabanca dayayıp, altın ve paraların yerini sordu. Ağzımı ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı.” diye konuştu.

“ÇOK KORKTUM, KENDİMİ KAYBETTİM”

Kapıyı açmasıyla üç kişinin üzerine atlayıp, ağzını kapattığını söyleyen Nejla Genç ise, “Çok korktum, öldürecekler sandım. Kendimi kaybettim. Ellerim, ayaklarım titredi. Beni odaya götürüp, altın ve paraların yerini sordular. Evde altın ve para olmadığını söylememize rağmen inanmadılar.” dedi.