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Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

Yapılan soruşturma neticesinde, “alkollü araç kullanıp trafik kazası yapan” SM 270 plakalı araç sürücüsü Gökhan Coşkun tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 18.15’te meydana gelen kazada ise Gökhan Coşkun (E-33) 328 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SM 270 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ali Dürüst Gültekin (E-74) yönetimindeki RE 969 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Murat Arar ve araçtaki yolcu Bengü Kasımoğlu (K-30), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden ayrıldı.

Yoldan çıkan araç, yaklaşık dört metre derinliğindeki dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durdu.

Mihrimah bebeğin otopsisi ile ilgili polisten açıklama

Mihrimah bebeğin otopsisi ile ilgili polisten açıklama

- Araç, dört metre derinliğindeki dere yatağına düştü

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden UL 346 plakalı araç, çemberi çevreleyen bordür taşları ile kaldırım kenarındaki otobüs durağına da çarptı ardından yoldan çıkarak boş arazide durdu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece yarısı Güzelyurt-Lefke ana yolunda meydana gelen kaza da Kadri Göktemiz (E-27) yönetimindeki UL 346 plakalı araç la Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı.

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