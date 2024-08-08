GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Üçlü Kararname ile ataması yapılan Müsteşar Şahap Aşıkoğlu’nun istifa ettim demesi veya dilekçe vermesi ile istifası yürürlüğe girmiyor. Gündem Kıbrıs’ın yaptığı araştırmaya göre 120 bin TL’ye kadar maaş alan müsteşarlar “istifa” edip görev başı yapmasalar da Maliye Bakanlığı maaş ödemesi yapmaya devam ediyor. Yasal olarak görevlerinden azmedilebilmeleri için ilgili Bakanın yazılı olarak Başbakanlığa görevden alınması talebini iletmesi gerekiyor. İlgili Bakan üçlü kararname ile atanan bir müsteşarın istifa etme isteği ile ilgili Başbakanlığa görevden alma yazısı yazmadığı sürece evde oturarak maaş çeki alınmaya devam eder.

Bu kapsamda arapsaçına dönenen istifa olayının düğümünü Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu çözecek. Prosedüre göre Amcaoğlu müsteşarının görevden alma yazısını Başbakana gönderecek Başbakan da Bakanının müsteşarıyla çalışmak istememe hakkını gözeterek imzalayacak ve üçüncü imza da atıldıktan sonra Şahap Aşıkoğlu istifa edebilecek.

Gündem Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu henüz Aşıkoğlu ile ilgili herhangi bir görevden alma yazısını Başbakanlığa ulaştırmadı. Aşıkoğlu ise Gündem Kıbrıs muhabirine Özel sebeplerden istifa ettiğini ve görevde olmadığını söylemişti.