Avustralyalı bir uçuş görevlisi, uçuş korkunuz varsa bilmeniz gerekenleri ve endişeyle mücadele etmek için rezervasyon yaptırılabilecek ideal koltuğu paylaştı.

Virgin Australia çalışanı Sarah Goodwin, yayınladığı TikTok videosunda, uçağa binmeden önce asla içmemeniz gereken içeceğin yanı sıra gergin yolcular için birkaç ipucu verdi.

İDEAL KOLTUK

Goodwin, ideal koltuğu açıklarken, "Koltuğunuzu ayırtırken, uçağın önüne olabildiğince yakın bir koltuk seçmeye çalışın, çünkü türbülansın en az olduğu yer burasıdır" dedi.

Goodwin'e göre, türbülansın etkisi, uçağın ağırlık merkezinin ötesinde olduğu için uçağın ön tarafında daha az hissedilir.

Alternatif olarak, kanatlar uçağın dengede kalmasını sağladığı için uçağın kanatlarının yanında türbülans da daha az fark edilir.

"GÖREVLİYLE KONUŞUN"

Goodwin ikinci ipucunu, "Kendinizi gergin veya endişeli hissediyorsanız uçuş görevlileriyle konuşun" şeklinde açıkladı.

"Günün sonunda, her zaman insanlarla uğraşıyoruz, bu yüzden onlarla bu tür şeyler hakkında konuşmakta iyiyiz" diyen uçuş görevlisi, "Sinir bozucu bulduğumuz bir şeymiş gibi hissetmeyin, çünkü korktuklarında insanların sinirlerini yatıştırmayı kesinlikle seviyoruz" ifadesini kullandı.

"KAFEİNLİ İÇECEK İÇMEYİN"

Goodwin, gergin bir yolcuysanız nelerden kaçınmanız gerektiğini anlattı. Uçuş görevlisi, kahve tüketiminizi sınırlamanın iyi bir fikir olduğunu söyledi. Bunu, "Uçuşunuzdan önce kafein içeren herhangi bir şey içmemeye çalışın çünkü bu, kaygınızı artırabilir, sizi daha sinirli ve sinirli yapabilir" diye açıkladı.

"TUZLU VE İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN"

Goodwin, uçuştan önce kaçınılması gereken yiyecekler arasında, farklı irtifalarda sindirimi kolay olmadığından tuzlu ve işlenmiş gıdaların olduğunu söyledi.

Uçuş görevlisi ayrıca alkol, gazlı içecekler, fasulye ve kuru meyvelerden uzak durmanızı tavsiye etti.

Goodwin’e göre, bunların işe yaramasının nedeni, kabinin kuruluğunun damak zevkinizin tat alma yeteneğini yüzde 30’a kadar azaltabilmesi. Uçak yemeklerinin genellikle yumuşak, aşırı tatlı veya aşırı tuzlu olmasının nedeni de bu.

"BİR İŞE ODAKLANIN"

Goodwin son olarak, bir şeylere odaklanmanın gerginliği azalltığını belirterek, "Bu ister kitap okumak, ister müzik dinlemek, hatta kelime arama y