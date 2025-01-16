Bakan Arıklı, yol yapımına yönelik verilen tarihlerin tutturulduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır el değmeyen ve köstebek yuvası haline gelen Çayönü-Güvercinlik yolunun yapımı için tarih vermiştik. Demiştik ki; ‘İş makinaları 15 Ocak’ta buraya gelecek, Nisan ayında da bu yol bitecek. Ardından da havaların düzelmesi ile birlikte Karpaz-Manastır yolunun yapımına başlanacak.’”

Arıklı, ayrıca Tenten yolunun yapımına da başlanıldığını belirterek, “O yolun devamı olan ve gerçekten kullanılamayacak durumda olan Tenten yolunun yapımına ise önceki gün başlamıştık. Eh, ne dediysek o…” ifadelerini kullandı.