Mersin ve Taşucu’nda 250’ye yakın tırın beklediğini, tedarik zincirinin kopma noktasına geldiğini söyleyen Sucuoğlu, geminin sefere başlamasına bu nedenle izin verdiklerini belirtti. Seçimin çekişmeli geçeceğini ve sandıktan tek başına iktidar çıkmasını beklemediğini ifade eden Sucuoğlu, UBP ile CTP’nin birlikte hükümet kurmasının ülke için olumlu bir seçenek olabileceğini dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kanal T’de yayımlanan Aytuğ Türkkan ile Manşet programında deniz taşımacılığı, limanlar, Ercan Havalimanı ve trafik radarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Girne açıklarındaki deniz faciasının ardından Filo Denizcilik’e ait başka bir geminin yeniden sefere başlamasının kamuoyunda tepki yarattığını belirten Sucuoğlu, ailelerin acısını paylaştığını ve bu tepkileri anladığını söyledi. Ancak taşımacılığın aksaması nedeniyle Mersin ve Taşucu’nda 250’ye yakın tırın beklediğini, bazı taşımacıların çek yasağına girdiğini ve malların zarar gördüğünü anlattı. Sucuoğlu, alternatif gemi bulmak için 15 gündür çalıştıklarını, yeni bir geminin gerekli izin ve denetimleri tamamlayarak kısa sürede sefere başlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Sefere çıkan geminin Türk Loydu tarafından dört ila beş gün denetlendiğini ve ilk seferinde 70 tır taşıdığını söyledi. “Başka bir çaremiz olmadığı için, tepkileri de yaşayacağımızı bilerek bunu yapmak zorunda kaldık” diyen Sucuoğlu, şirket veya gemi hakkında şu aşamada bir yasaklama kararı bulunmadığını belirtti. Bakanlıktaki denetim evraklarını incelemek isteyen basın mensupları ve ilgilileri bakanlığa davet etti. Facianın nedenine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğünü kaydetti.

“Girne Limanı’nın durumunu görünce utandım”

Girne ve Mağusa limanlarında eksiklikler gördüğünü anlatan Sucuoğlu, özellikle Girne Limanı’nın bekleme salonu, aydınlatması ve çevre düzenlemesini eleştirdi. Kısa sürede en azından temel koşulları iyileştirmek için çalışma yapacaklarını söyledi.

Ercan Havalimanı’ndaki incelemelerine de değinen Sucuoğlu, hava trafik kontrolörlerinin sayısının yetersiz olduğunu, çalışanların yorulduğunu belirterek “Yorgunluk da hata getiriyor” dedi. Pist temizliği, yangın söndürme araçları ve kargo bölümündeki eksiklikler üzerinde çalıştıklarını aktardı. Trafik radarları konusunda ise Sayıştay’dan “çok ciddi” bir rapor geldiğini söyleyen Sucuoğlu, sistemde biriken işlemler nedeniyle devletin yaklaşık 600 milyon TL gelir kaybı yaşadığını öne sürdü. Vatandaşlara bildirilemeyen cezaların nasıl ele alınacağı konusunda hukuki görüş alınması gerektiğini belirtti.

“Tek başına iktidar beklemiyorum, iki büyük parti birlikte hükümet kurabilir”

Ulusal Birlik Partisi’nde son dönemde bir hareketlilik başladığını söyleyen Sucuoğlu, seçimin sanıldığı kadar büyük farkla sonuçlanmayacağını ve çekişmeli geçeceğini düşündüğünü belirtti. Seçime kadar geçecek sürede partilerin atacağı adımların dengeleri değiştirebileceğini ifade eden Sucuoğlu, sandıktan tek başına iktidar çıkmasını beklemediğini söyledi.

Koalisyon kurulmasını güçlü bir olasılık olarak gördüğünü belirten Sucuoğlu, dört partinin barajı geçeceği öngörüsünü paylaştı. Olası hükümet ortaklıklarına değinen Sucuoğlu, UBP ile CTP’nin birlikte hükümet kurmasını ülke açısından olumlu bir seçenek olarak değerlendirdi. Önümüzdeki yıllarda bölgede çalkantılı bir dönem yaşanabileceğini söyleyen Sucuoğlu, “İki büyük partinin birlikte olması bana göre ülke için pozitif adımlar atılmasına sebep olabilir” dedi.

Sucuoğlu, küçük partilerle kurulan koalisyonlarda az sayıdaki milletvekilinin hükümetin karar alma sürecinde belirleyici hâle gelebildiğini, bunu geçmişte kendisinin de yaşadığını anlattı. İki büyük partinin ortaklığını savunurken parti çıkarından çok ülkenin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.