Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet kazasıyla ilgili teknik incelemelerin başladığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki teknik heyetin ülkeye gelerek çalışmalara başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teknik heyet, Pazar günü meydana gelen kazayla ilgili araştırma ve incelemelerde bulunacak ve kazaya karışan Filo Jet isimli gemi hakkında teknik rapor hazırlayacak.

GEMİNİN TÜM BELGELERİ İNCELENECEK

Ekip tarafından gemiye ait tüm belgelerin detaylı şekilde inceleneceği belirtilen açıklamada, çalışmalara yarın Türk Loydu’ndan iki uzmanın daha katılacağı kaydedildi.

TEKNİK VE YAPISAL DURUM İNCELENECEK

Araştırma kapsamında Filo Jet’in tüm teknik ve yapısal durumunun inceleneceği ifade edildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Filo Jet ile ilgili teknik bir rapor hazırlanacağı ve elde edilen bulguların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına aktarılacağı bildirildi.